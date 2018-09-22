عدوى نادرة قد تصيب مرتدي العدسات اللاصقة بـ "العمى"!

أطلق باحثون تحذيرات تدعو إلى استخدام العدسات اللاصقة بعناية شديدة بعد تفشي عدوى نادرة قد تسبب العمى.

وتسبب العدوى التي يمكن الوقاية منها، واسمها "Acanthamoeba keratitis"، التهاب السطح الأمامي للعين، ويعد مستخدمو العدسات اللاصقة أكثر عرضة للخطر.

وحذر الباحثون من أن سوء عادات النظافة أثناء التعامل مع العدسات اللاصقة، يمكن أن يزيد من خطر التلوث. كما أن الاستحمام أو السباحة أثناء ارتداء العدسات اللاصقة، يعد عامل خطر.

إقرأ المزيد

وقال الباحث الرئيسي، جون دارت، من معهد UCL لجراحة العيون ومستشفى Moorfields Eye: "هذه الزيادة في الحالات المرضية تبرز الحاجة إلى أن يدرك مستخدمو العدسات اللاصقة المخاطر".

وتم العثور على Acanthamoeba بمستويات عالية في إمدادات المياه المحلية ببريطانيا.

وأوضح البروفيسور دارت، بالقول: "يجب على الأشخاص الذين يرتدون عدسات لاصقة قابلة لإعادة الاستخدام، أن يتأكدوا من غسل وتجفيف أيديهم بشكل جيد، قبل التعامل مع العدسات اللاصقة، وكذلك تجنب ارتدائها أثناء السباحة أو غسل الوجه أو الاستحمام".

وقدرت الدراسة في عام 2002، حجم انتشار التهاب القرنية، Acanthamoeba، في جنوب شرق إنجلترا بنحو 2.5 حالة لكل 100 ألف مرتد للعدسات اللاصقة، ولكنه حاليا أكثر بحوالي الضعف تقريبا.

المصدر: إنديبندنت