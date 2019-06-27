معجزة حقيقية.. فتاة تعود للحياة بعد توقف قلبها 6 أيام!

في حالة فريدة جدا، أنقذ الأطباء حياة طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، لم ينبض قلبها مدة 6 أيام متواصلة.

وذكر موقع الإخباري AsiaOne، أن الحادث وقع في مدينة شنغهاي الصينية، عندما أدخلت طفلة إلى المستشفى نهاية شهر مايو الماضي، وهي تشكو من الغثيان وضيق التنفس، وألم في الصدر وارتفاع في درجة الحرارة.

إقرأ المزيد

وأظهر المسح الطبي أن الطفلة الصينية تعاني من التهاب مميت في القلب (التهاب القلب الحاد).

ووضعت الطفلة في وحدة العناية المركزة وخضعت لعملية "أكسجة غشائية خارج الجسم"

Extracorporeal membrane oxygenation، لمدة ستة أيام كدعم مؤقت لحياة المريضة، التي لم يعد قلبها للخفقان رغم محاولات الأطباء.

واستدعى الأطباء في المستشفى أخصائيين ذوي خبرة في زراعة القلب فأكدوا أن إنقاذ حياة الطفلة يمكن في حالة واحدة فقط، وهي الحصول على قلب متبرع.

ووجد الأطباء متبرعا وحصلوا على القلب المناسب للطفلة وفي غضون 3 ساعات تم إحضاره إلى المستشفى، حيث أخضعت المريضة لعملية زراعة ناجحة مباشرة استغرقت ساعتين.

وتتماثل الطفلة الصينية للشفاء، وفقا للموقع الإخباري، وحالتها الصحية مستقرة.

المصدر:AsiaOne