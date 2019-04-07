"الإخصاء" يساعد في الوقاية من سرطان الكبد

أثبت أطباء من إسبانيا أن هرمون التستوستيرون يساعد في تطور سرطان الكبد، لأنه يكبح الهرمون الذي يكافح الخلايا السرطانية.

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وتفيد المجلة العلمية "Journal of Experimental Medicine" بأن الرجال في الولايات المتحدة يصابون بسرطان الكبد أكثر من النساء بمقدار الضعف، وفي أوروبا بمقدار ثلاثة أضعاف، والسبب هو الخلفية الهرمونية.

واتضح للباحثين أنه نتيجة عملية إخصاء ذكور الفئران، تباطأ جدا نمو الأورام عندها، لأن هرمون التستوستيرون يؤثر إيجابيا في بروتين "JNK"، ويخفض من نشاط هرمون أديبونيكتين المضاد للخلايا السرطانية، وعلى خلفية ارتفاع هرمون التستوستيرون، يزداد احتمال الإصابة بسرطان الكبد.

وبفضل هذا الاكتشاف، سيتمكن العلماء من التوصل إلى طرق جديدة لمكافحة وعلاج سرطان الكبد (ليس بالضرورة عملية الإخصاء).

المصدر: رامبلر