أعراض قد تنذر بالإصابة بسرطان الكبد

حدد باحثون في المنظمة البريطانية الخيرية للبحوث السرطانية الأعراض التي يمكن من خلالها تشخيص الإصابة بسرطان الكبد مبكرا.

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وبحسب المختصين فإن أكثر المعرضين للإصابة بسرطان الكبد هم الذين يعانون من تليفه والتهاب الكبد الفيروسي C.

ومن العلامات الأخرى التي تشير إلى احتمال الإصابة بسرطان الكبد هي فقدان الشهية والوزن لأسباب مجهولة، واصفرار الجلد (اليرقان).

ويشير أيضا إلى هذا المرض البطن المتورم (المنتفخ)، ويضاف له شعور دائم بالغثيان دائما، وظهور بول بلون داكن.

وعند إهمال الشخص لهذه العلامات، قد يتطور المرض، وفي مرحلته الثالثة يبدأ بالانتقال إلى أعضاء أخرى في الجسم. ويرافق هذه المرحلة تورم القدمين وأسفل الظهر واحمرار باطن اليدين، وتكون حرارة الجسم من 37 إلى 39 درجة مئوية ولا تنخفض بتناول الأدوية. وتزداد الحالة الصحية للشخص سوءا يوم بعد آخر.

المصدر: وكالات

كامل توما