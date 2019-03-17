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الأردن يتصدر قائمة المدخنين عربيا والثالث عالميا

الصحة

الأردن يتصدر قائمة المدخنين عربيا والثالث عالميا
AFP KHALIL MAZRAAWI
عمان (صورة أرشيفية)
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كشف المدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، أن الأردن يصنف الأول عربيا والثالث عالميا من حيث نسب المدخنين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال منصور خلال افتتاحه برنامجا تدريبيا لعلاج الإدمان على التبغ، إن "هذه الحقائق الصادمة تملي علينا التفكير مليا بالعواقب الوخيمة التي قد يجلبها الإدمان على التبغ وتهدد مختلف الفئات العمرية والصحة العامة، واستنزاف خزينة الدولة في علاج المصابين بالأمراض المرتبطة بالتدخين".

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وأكد خلال افتتاح البرنامج الذي يشارك فيه  ممثلون عن الإمارات والسعودية ومصر وتونس وقطر وعمان والمغرب، أن المركز يحرص على محاربة الإدمان على التبغ الذي يرتبط بالإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأمراض المزمنة.

وشدد على أهمية التصدي لهذه الكارثة الصحية التي تهدد المجتمع بجميع شرائحه، والتأكيد على الدور التربوي في توعية الطلبة والناشئين بأهمية الابتعاد عن التبغ بمختلف أشكاله.

المصدر: بترا

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