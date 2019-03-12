الأردن.. "أمن الدولة" تحاكم المتهمين في قضية "الدخان المزور"

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "الدخان المزور" التي أوقفت السلطات على خلفيتها عشرات المتهمين بينهم مسؤولون كبار.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى المتهمين وردهم على التهم الموجهة إليهم في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني، وأثارت ردود أفعال غاضبة.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أنه تم إلقاء القبض على وزير المياه السابق منير عويس، ومدير دائرة الجمارك السابق وضاح الحمود، والمستشار السابق وهب العواملة، ومقدم الجمارك سالم الخصاونة، ومقدم الجمارك وائل الصمادي، والمسؤول في المناطق الحرة إسلام غيضان.

كذلك سلمت السلطات التركية الأردن أحد المتهمين الفارين وهو عوني مطيع.

واتهمت النيابة العامة المشتكى عليهم جميعا بـ"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.. والتهريب الجمركي والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات".

المصدر: RT + وكالات