هزيمة جديدة للإيدز بشفاء ثالث شخص في العالم منه!
ZB-© Britta Pedersen
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أعلن باحثون في مؤتمر سياتل حول الفيروسات القهقرية والعدوى الانتهازية، عن شفاء مريض من دوسلدورف، على الأرجح، ليصبح الشخص الثالث في التاريخ الذي تعافى من مرض الإيدز.
وذكرت صحيفة "New Scientist"، أن البيانات الصحية لأحد المرضى في ألمانيا أظهرت، لمدة ثلاثة أشهر من توقف تناوله للأدوية المضادة للفيروسات، شفاءه التام.
وأشارت أخصائية علم الفيروسات في المركز الطبي لجامعة أوتريخت، أنيماري فينسينغ، التي شاركت في علاج مريض دوسلدورف، إلى أن هذه الحالة مشابهة للحالتين السابقتين وعولجت بنفس الطريقة.
المصدر: لايف. رو
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