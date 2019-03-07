هزيمة جديدة للإيدز بشفاء ثالث شخص في العالم منه!

أعلن باحثون في مؤتمر سياتل حول الفيروسات القهقرية والعدوى الانتهازية، عن شفاء مريض من دوسلدورف، على الأرجح، ليصبح الشخص الثالث في التاريخ الذي تعافى من مرض الإيدز.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "New Scientist"، أن البيانات الصحية لأحد المرضى في ألمانيا أظهرت، لمدة ثلاثة أشهر من توقف تناوله للأدوية المضادة للفيروسات، شفاءه التام.

وأشارت أخصائية علم الفيروسات في المركز الطبي لجامعة أوتريخت، أنيماري فينسينغ، التي شاركت في علاج مريض دوسلدورف، إلى أن هذه الحالة مشابهة للحالتين السابقتين وعولجت بنفس الطريقة.

المصدر: لايف. رو