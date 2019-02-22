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كمية يومية من المكسرات تحمي مرضى السكري من مشكلات صحية قاتلة

الصحة

كمية يومية من المكسرات تحمي مرضى السكري من مشكلات صحية قاتلة
Gettyimages.ru mikroman6
كمية يومية من المكسرات تحمي مرضى السكري من مشكلات صحية قاتلة
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ذكرت دراسة جديدة أن تناول كمية محددة بشكل يومي من المكسرات يمكن أن يزيل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بمقدار الثلث، لدى المصابين بمرض السكري.

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ويعد مرض القلب والأوعية الدموية أو الأمراض القلبية الوعائية، السبب الرئيس للوفيات لدى الذين يعانون من اضطرابات في التمثيل الغذائي.

ووجدت الدراسة أن تناول مرضى السكري جميع أنواع المكسرات يقدم بعض الفوائد الصحية للقلب، وأن 28 غراما من المكسرات خلال خمسة أيام في الأسبوع، على الأقل، كانت كفيلة بخفض خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 17%، مقارنة بمن يتناولون المكسرات مرة واحدة في الأسبوع.

كما انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 20%، وانخفضت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34%، وانخفضت مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب المتعلقة بأمراض القلب، بنسبة 31%.

وتعادل حفنة المكسرات نحو 7 حبات من الجوز أو 24 حبة لوز، على سبيل المثال، وتشير الدراسة إلى أن بذور الصنوبر والجوز والماكاديميا والبندق، هي الأكثر حماية للقلب، حيث يقلل استهلاك الجوز بشكل منتظم، على سبيل المثال، خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية مثل تصلب الشرايين بنسبة 20% والموت بأي سبب متعلق بأمراض القلب بنسبة 31%.

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وقال جانغ ليو، وهو باحث في مجال التغذية بكلية "تي.إتش تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد في بوسطن وكبير الباحثين في الدراسة: "توفر هذه البيانات أدلة جديدة تدعم التوصية بجعل المكسرات جزءا من أنماط الغذاء الصحية، من أجل الوقاية من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة بين المصابين بالسكري".

وأضاف ليو أن تناول المكسرات ربما يساعد على زيادة القدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم، لأسباب من بينها كونها غنية بمغذيات مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة والألياف وحمض الفوليك ومعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم.

المصدر: ديلي ميل

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