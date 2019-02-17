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الشوكولاتة تقلل خطر اضطرابات القلب

الصحة

الشوكولاتة تقلل خطر اضطرابات القلب
Globallookpress
الشوكولاتة تقلل من اضطرابات القلب المختلفة
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أظهرت نتائج دراسات عديدة أن تناول الشوكولاتة بصورة دورية منتظمة يقلل من احتمال الإصابة باضطرابات القلب المختلفة.

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ونشرت مجلة القلب الأمريكية (American Heart Journal) مقالا عن فوائد الشوكولاتة في تعزيز صحة القلب.

وأثبت أخصائيو أمراض القلب، أن تناول 28 غراما من الشوكولاتة في الأسبوع، يخفض من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 18%.

كما أثبت الأخصائيون وجود علاقة بين تناول الشوكولاتة بصورة منتظمة وانخفاض احتمال الإصابة بالرجفان الأذيني الذي يتميز بعدم انتظام ضربات القلب.

ويشير أحد الأخصائيين إلى أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن الشوكولاتة المحتوية على ما لا يقل عن 70% كاكاو. وبفضل خصائص الكاكاو المضادة للأكسدة واحتواء الشوكولاتة على نسبة عالية من المغنيسيوم، فإنها تحسن عمل الأوعية الدموية وتخفض من الالتهابات، وتساعد منظومة المناعة على تنظيم تكون الصفائح الدموية.

المصدر: ميديك فوروم

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كلمة للرئيس السوري بشار الأسد