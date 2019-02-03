إل تشابو كان يغتصب القاصرات كشرب "ماء الحياة"!

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن تاجر المخدرات المكسيكي الشهير خواكين غوزمان الملقب بإل تشابو، كان يغتصب الفتيات في سن الثالثة عشرة، باعتبارهن "فيتامينات"، وماء للحياة.

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وحسب الصحيفة، وافق القاضي الفدرالي في بروكلين بمدينة نيويورك بريان كوغان، على رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بقضايا إل تشابو الجنسية.

وكان التاجر الخطير يسمي ضحاياه من الفتيات القاصرات بـ"الفيتامينات" لاعتقاده بأن العلاقات الجنسية معهن "تمدّه بالحياة".

وكان أحد أعوان إل تشابو يرسل له صور فتيات دون 13 عاما، ليختار بينهن ضحاياه.

ولترتيب هذه الفظاعات الجنسية، كان شركاؤه في جرائمه، يبيعونه الفتاة الواحدة بـ5 آلاف دولار لقاء الجنس معها في مزرعته.

وكانت هذه الاعتداءات الجنسية تحصل بعد وضع مادة مخدرة في مشروبات تتناولها الفتيات قبل استدراجهن للسهر معه.

ومن المرتقب أن تبدأ محاكمة إل تشابو الجديدة بشأن الاتجار في المخدرات يوم الاثنين، حيث قد يقضي ما تبقى من عمره في السجن إذا ما ثبتت إدانته.

المصدر:"nytimes.com"