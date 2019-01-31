مقالب الحيوانات.. أسد يداعب لبؤة ويثير ذعرها! (فيديو)

شهد زوار حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا موقفا طريفا، بطلاه أسد ولبؤة، يثبت أن للحيوانات أيضا مقالبها الفريدة.

ونشر الفيديو الذي صوره دليل سياحي، على قناة يوتيوب لحديقة كروغر. وتظهر المشاهد أطرف لوحة كوميدية أبطالها الحيوانات، إذ تسلل أسد من خلف شجرة إلى لبؤة تغط في نوم عميق وعضها بقوة.

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كما تصور المشاهد اللاحقة استيقاظ اللبؤة فزعة، وردة فعلها الطبيعية بالزمجرة وهجومها على "المجرم" الذي أيقظها من سباتها.

وقال مصور الفيديو جوشوا ونكوشو: "في البداية، لم أستطع أن أتخيل أن الأسد سيتصرف بهذه الطريقة. حيث اقترب خلسة وتسلل باتجاه اللبؤة بهدوء شديد. عندها أخبرت ضيوفي أننا سوف نرى شيئا مثيرا للاهتمام".

وأضاف لونكوشو: "لقد عملت مرشدا سياحيا لمدة 8 سنوات، لكنني لم أصادف مثل هذا المشهد من قبل".

المصدر: لينتا. رو