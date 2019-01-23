إطلاق لعبة غريبة لمواعدة البيضة الشهيرة!

في أوائل شهر يناير، نشر مستخدم مجهول صورة بيضة على موقع إنستغرام محاولا كسب إعجاب الآخرين بها، لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتصبح الأكثر شعبية على الشبكة الاجتماعية.

وتمكنت صورة البيضة من حصد أكثر من 50 مليون إعجاب، لتحطم الرقم القياسي الذي سجلته، كايلي جينر، بصورة كانت الأكثر شعبية على إنستغرام.

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والآن، يبدو أن هذه البيضة ألهمت مطورين لابتكار لعبة كمبيوتر جديدة وغريبة، اسمها "World Record Egg"، حيث يقوم اللاعبون بمواعدة البيضة الشهيرة افتراضيا.

وللمشاركة في اللعبة التي اكتُشفت لأول مرة من قبل موقع ألعاب الفيديو "Kotaku"، يجب على اللاعبين إبداء الإعجاب بالبيضة على إنستغرام، وإعادة نشرها على تويتر، لكسب إعجابها بهم، والذي يشير إليه قلب موجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد إصدار للعبة في أنظمة التشغيل: ويندوز أو ماك.

المصدر: ميرور