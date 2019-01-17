ظهور منافس لأشهر بيضة في العالم!

أعلنت دار الأزياء البريطانية "Burberry"، عن مجموعتها الجديدة من أزياء ربيع وصيف 2019 بصورة وطريقة غير عاديتين.

وذكرت مجلة "Vogue"، أن علامة الأزياء البريطانية "Burberry"، نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة لبيضة بيضاء يتخللها شرخ واضح.

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وكتب على البيضة باللون الأزرق الباهت الأحرف الأولى لاسم رئيس مؤسسة الأزياء، ريكاردو تيسي، وتاريخ عرض الأزياء المقبل في لندن، في 17 فبراير المقبل.

وظهرت الحملة الإعلانية على صفحة "Burberry" في إنستغرام، بعد ساعات قليلة من انتشار خبر تسجيل بيضة دجاج عادية رقما قياسيا من الإعجابات على شبكة التواصل الاجتماعية "إنستغرام".

ويشير منشور دار الأزياء البريطانية إلى أن تيسي استطاع أن "يستثمر شهرة" البيضة، التي اكتسبت شهرة جماهيرية وحصلت على 25 مليون إعجاب خلال 10 أيام، لأنه يعرف توجهات تفكير الأجيال الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: لينتا. رو