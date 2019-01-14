26 مليون إعجاب لبيضة تطيح بكايلي جينر وتصبح الأكثر شعبية في إنستغرام!

على الرغم من أن كايلي جينر تعد واحدة من أكثر المشاهير تحقيقا لأرقام قياسية من الإعجاب عبر إنستغرام، إلا أن بيضة تغلبت عليها وأصبحت هي الأكثر شعبية على الشبكة الاجتماعية.

ونشر حساب "world_record_egg" في 4 يناير الجاري، صورة بيضة على خلفية بيضاء، وحصدت الصورة أكثر من 26 مليون إعجاب، متجاوزة بذلك صورة كايلي جينر بأكثر من 7 ملايين إعجاب على إنستغرام.

ووضع الحساب تعليقا مرفقا بالصورة يقول: "لنحقق رقما قياسيا عالميا معا ونحصل على لقب المشاركة الأكثر إعجابا على إنستغرام".

وأطاحت صورة البيضة بالرقم القياسي العالمي الذي كانت تحمله، كايلي جينر، والذي بلغ 18 مليون إعجاب، وأصبحت بذلك الصورة الأكثر شعبية عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وردا على ذلك، نشرت جينر عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو تظهر فيه وهي تكسر بيضة على الأرض، يحمل عنوان: "كايلي عندما ترى الرقم القياسي لحساب البيضة".

وسبب تحقيق صورة البيضة لهذا الرقم القياسي من الإعجاب، حيرة الكثيرين حول السبب وراء هذه الأرقام وكيفية تحقيقها. ورغم ذلك، فقد أصبحت البيضة أول صورة لغير البشر تصل إلى قائمة أهم 20 صورة على إنستغرام.

المصدر: ميرور