البابا فرانسيس يطلق تطبيقا رقميا للصلاة معه

أطلق بابا الفاتيكان، فرانسيس، تطبيقا رقميا جديدا اسمه "اضغط لتصلي"، وشجع الناس على تحميله في هواتفهم وحواسبهم.

ويتضمن التطبيق الجديد النسخة الأحدث لمنصة الفاتيكان الرقمية، التي تعرف أيضا بـ "الشبكة العالمية للصلاة مع البابا"، الصلاة التي تجري ضمن خطبة البابا فرانسيس الأسبوعية، والتي يلقيها أمام عشرات آلاف الحضور المجتمعين في ساحة "St. Peter"، في روما.

وأشار البابا إلى أهمية التطبيق الرقمي في إتاحة الفرصة للناس بالصلاة معا، حيث يقوم الأخير بتنبيه المستخدمين إذا ما أراد البابا الصلاة للسلام العالمي أو لبلد منكوب، حتى يلتحقوا بصلاته التي يقوم بها، أينما كانوا على وجه الأرض.

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وكان البابا فرانسيس قد أكد مؤخرا على ضرورة توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الصحيح، إذ نقل عنه قوله: "الإنترنت والتواصل الاجتماعي تعد موارد في وقتنا الراهن، كما تشكل فرصة للتواصل المستمر مع الآخر، بهدف تشارك القيم والمشاريع، وكذلك التعبير عن ضرورة صقل جموع الناس".

ويمكن استخدام التطبيق بست لغات مختلفة، ويطلق قبيل "يوم الشباب العالمي"، لعام 2019، الحدث الذي ينعقد في بنما بين 22 و27 يناير الجاري.

المصدر: Euronews