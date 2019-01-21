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الإمارات تغلق باب التسجيل للقاء البابا فرنسيس في أبو ظبي

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الإمارات تغلق باب التسجيل للقاء البابا فرنسيس في أبو ظبي
You-Tube: Khaleej Times
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تغلق الإمارات اليوم الاثنين باب التسجيل للراغبين بلقاء البابا فرانسيس خلال زيارته المرتقبة إلى العاصمة، أبو ظبي، في 5 فبراير المقبل.

وأغلقت السلطات الإماراتية في وقت سابق التسجيل للمقيمين في الدولة، إلا أنه يستمر لنهاية اليوم بالنسبة للزوار غير المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

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كما أكدت السلطات أن بطاقات الحضور المتوفرة قاربت على الانتهاء، حيث من المقرر أن تلتقي الجموع المرحبة بالبابا في الملعب الرياضي لمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، بحضور أكثر من 120 ألف شخص.

وتقدر أعداد المسيحيين الكاثوليك في الإمارات بأكثر من مليون مقيم، في حين صرح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلا: "البابا رمز للسلام والتسامح"، وتابع قائلا: "نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر".

المصدر: The National

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