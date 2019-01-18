أبو ظبي تعرض مخطوطة تاريخية نادرة للقرآن الكريم

عرضت أبو ظبي مخطوطات تاريخية نادرة جدا، من جميع أنحاء العالم، خلال معرض ثقافي ضخم أقيم مؤخرا في جزيرة السعديات التابعة للإمارة.

ونظمت وزارة الثقافة والسياحة الإماراتية المعرض وقامت بافتتاحه رسميا، في 16 يناير الجاري.

وجاءت في مقدمة تلك المخطوطات نسخة تاريخية نادرة للقرآن الكريم، عمرها يقدر بمئات السنين، إذ تعود إلى القرن السابع عشر ميلادي، حيث فوض السلطان المغربي، عبدالله الثاني، الخطاطين بكتابتها آنذاك.

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وبالإضافة لما سبق، عرضت 49 مخطوطة تاريخية في المعرض، تمت استعارتها من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومن المؤسسة الإماراتية، جمعة الماجد.

وأكدت الوزارة الإماراتية أن المعرض هو الأول من نوعه في مدينة أبو ظبي، في حين يهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية التاريخية الكبرى لهذه المخطوطات، خاصة أن كثيرا من شبيهاتها سرقت أو أتلفت خلال الصراعات المختلفة على مر السنوات.

كما يهدف المعرض إلى إبراز فن الخط العربي، بغية تثقيف العامة بشكل أوسع عن تاريخ لغتهم وحضارتهم.

المصدر: The National