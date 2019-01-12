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فنان يبدع لوحة من الدراهم لمؤسس دولة الإمارات العربية

الثقافة والفن

فنان يبدع لوحة من الدراهم لمؤسس دولة الإمارات العربية
RIA / Vitali Belousov
أبو ظبي
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أبدع فنان تشكيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة صورة بورتريه للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس للإمارات، وذلك على شكل فسيفساء من الدراهم.

وقالت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية إن الفنان التشكيلي استخدم لإبداع اللوحة، بطول 70 سنتيمترا وعرض 50 سنتيمترا، مبلغا يقدر بمليون درهم، ما يعادل نحو 300 ألف دولار.

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وقد سلم الفنان التشكيلي، عماد الدين عبد السلام، لوحته لولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال الفنان التشكيلي إن عمله على اللوحة المسماة "زايد"، استغرق 21 يوما، حيث اضطر إلى اختيار آلاف القطع من الأوراق النقدية ليعكس الضوء والظل.

وأضاف أن لوحته ليست مجرد بورتريه لمؤسس الدولة، بل تعبيرا صادقا عن حبه للعاهل الراحل، من شأنه أن يرمز إلى فكرة استقرار الدولة.

المصدر: تاس

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