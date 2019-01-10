ولي عهد أبوظبي يطلق البرنامج الوطني "خبراء الإمارات"

أطلق ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، البرنامج الوطني "خبراء الإمارات" الذي يعمل على استقطاب الكفاءات والعقول لأهم القطاعات الحيوية بالإمارات العربية المتحدة.

وأكد بن زايد في كلمة ألقاها أمام كوادر إماراتية شابة في صرح زايد المؤسس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أن القيادة الإماراتية تهتم بتوظيف طاقات وإمكانات أبنائها لتحقيق أهداف الدولة ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل.

ويتشكل برنامج خبراء الإمارات من 4 محاور رئيسية، وهي التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والبيئة، والأمن والشؤون الخارجية.

وقد انضم في المرحلة الأولى للبرنامج 20 مشاركا من الخبراء الإماراتيين الشباب في مجالات عدة، منها الصحة، والتربية والتعليم، والخدمات الحكومية، والطاقة والبيئة، والسياحة، والشؤون الأمنية والدبلوماسية، والبحث والتطوير.

وقال ولي عهد أبوظبي إن البرنامج الوطني يستند بالأساس على فكر الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، "الذي اهتم ببناء الإنسان أولا ووضع العنصر البشري على رأس الأولويات الأساسية باعتباره أغلى ثروات الوطن".

المصدر : RT + وام