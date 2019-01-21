بينها مدينة عربية.. أرخص المنتجعات في العالم!

حللت وكالة السياحة والسفر "Globehunters‎" العالمية، تكلفة الإقامة في فنادق الخمس نجوم في 170 دولة، وبينت الأرخص والأغلى بينها.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة إنديبندنت، أن المدينة الأنسب والأرخص لعشاق الإقامة في فنادق من فئة الخمس نجوم هي أنطاليا التركية. وتبلغ تكلفة الليلة في فنادق المدينة 40 دولارا.

واحتلت مدينة مكسيكو المرتبة الثانية، إذ تبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة بفنادق خمس نجوم فيها نحو 41 دولارا.

وجاءت فنادق مدينة شرم الشيخ المصرية في الدرجة الثالثة، بتكلفة إقامة لليلة واحدة تبلغ حوالي 50 دولارا.

كما عين المحللون أغلى منتجعات الخمسة نجوم، وأصبحت مدينة سان فرانسيسكو رائدة هذا التصنيف، إذ يبلغ متوسط تكلفة الإقامة اليومية في فندق خمس نجوم فيها زهاء 540 دولارا.

المصدر: لينتا. رو