بينها دولة عربية.. أهم الوجهات السياحية العالمية لعام 2019 (فيديو)

حدد خبراء السياحة والسفر أهم الأماكن السياحية في بلدان العالم التي ستلاقي شعبية كبيرة العام المقبل.

وكشفت مجلة "Vogue" المتخصصة بالسياحة والسفر عن أهم البلدان التي ستلاقي رواجا واسعا بين السياح، بعد أن قام الخبراء بهذا التصنيف اعتمادا على تحليل الوجهات السياحية لعامي 2016 و2017، وعلى دراسة منظمة السياحية العالمية "UNWTO".

وتبين أن منغوليا، وفقا للبيانات، ستكون الوجهة الأكثر شعبية ضمن سياحة عام 2019، حيث شهدت نموا كبيرا بلغ 16.1% بين عامي 2016 و2017.

ويقام في منغوليا صيف كل عام مهرجان "نادام" الشهير، الذي يقدم فيه الفنانون الأغاني والرقصات التراثية، وتقدم فيه أطباق "الششبرك"، فطائر لحم الضأن بالعجين، في الخيم المنغولية التقليدية.

أما الوجهة الثانية التي ستشهد تناميا سياحيا العام المقبل، فهي أوروغواي بأمريكا الجنوبية، حيث أظهرت زيادة بنسبة 21% في السنوات الأخيرة لوجهة السياح.

كما دخلت سلطنة عمان ضمن قائمة الوجهات الرئيسية للسياح بزيادة بلغت 20% في السنوات الأخيرة، إضافة إلى مملكة بوتان وجمهورية سيشيل.

المصدر: لينتا.رو