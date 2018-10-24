شديد الندرة .. اكتشاف ثعبان سام "خفي" برأسين! (فيديو)

اكتشف زوجان ثعبانا ثنائي الرأس "نادرا للغاية" يتميز بلونه النحاسي ولدغته المسببة للألم الشديد والتورم والغثيان، فضلا عن الأضرار التي يلحقها بالأنسجة العظمية والعضلية.

وقد يكون من المستحيل العثور على هذا الثعبان عندما يكون مموها، ولكن لم يكن الحال كذلك بالنسبة لزوجين محظوظين، عثرا على ثعبان نحاسي برأسين يتربص بهما في حديقتهما.

ووُصف الثعبان الذي عُثر عليه في مقاطعة ليسلي في ولاية Kentucky الأمريكية، بأنه فريد من نوعه، وفقا لخبراء الحياة البرية المحليين.

وقال جون ماكغريغور، عالم الزواحف في إدارة الأسماك والموارد الطبيعية في Kentucky: "هذه أول مرة أشاهد فيها ثعبانا نحاسيا برأسين، وهناك سؤال هام حول ما إذا كان مجرى البلعوم مرتبطا ببقية الأمعاء".

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واستطرد موضحا: "في بعض الأحيان يعمل رأس واحد لدى هذه الأنواع من الثعابين، ولكن بالنسبة لهذا الثعبان، فيمكن رصد حركة اللسانين، لذا نعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن يكون الرأسان يعملان بشكل جيد".

وفي حال اجتاز هذا الثعبان مرحلة البلوغ، فقد يصل طوله إلى ما يقرب من متر. وطالما يبدو بصحة جيدة، سيتم عرض الثعبان في مركز Salato للحياة البرية في فرانكفورت.

ويعد الثعبان النحاسي واحدا من 4 أنواع من الثعابين السامة الموجودة في ولاية Kentucky. ومثل معظم الأفاعي في أمريكا الشمالية، يفضل تجنب البشر، ولكن غالبا ما يتبع أسلوب تجميد الرأس.

المصدر: ميرور