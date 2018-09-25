أفعى برأسين تفاجئ سيدة أمريكية في حديقة منزلها! (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أمريكية صورا وفيديوهات لأفعى نادرة برأسين، عثرت عليها مواطنة أمريكية في حديقة منزلها.

وتبعا لموقع "Science Alert" فإن امرأة من ولاية فيرجينيا الأمريكية ناشدت السلطات المحلية منذ مدة إرسال رجال الإنقاذ إلى منزلها، بعد أن خرجت صباحا إلى حديقة المنزل وتفاجأت بوجود أفعى بنية كبيرة برأسين في أصيص للورد كان موجودا هناك.

وفي تعليق على الحادثة، قال البروفيسور والخبير الأمريكي في علم الزواحف، جون كليفر، يعتبر هذا النوع من الأفاعي نادر الوجود، وظهورها ناتج عن طفرة وراثية. وغالبا ما تمتلك هذه المخلوقات مركزين للتحكم بالحركة، لذا فإن تحركاتها غير منضبطة عادة، وعلى الأغلب فهي تستخدم الرأس الأيمن للطعام، فيما يتركز عمل الرأس الأيسر على التفكير وتحليل البيانات.

facebook

المصدر: لايف. رو