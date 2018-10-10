بعد موت زوجها.. عجوز تمارس "الممنوع"! (فيديو)

تنفست مسنة بريطانية الصعداء بعد وفاة زوجها، وأطلقت العنان لرغباتها وهواياتها وفعلت بنفسها أشياء لم يكن يرضى عنها الراحل في حياته.

وأقدمت المسنة البريطانية، غلينيس كوبيه، على وشم جسدها بـ 16 رسما، لأنها لم تكن تتجرأ على ذلك في حياة زوجها.

77 yaşındaki Glenys Coope bedenini dövmelerle kaplıyor:



"Benim bedenim, benim kararım." pic.twitter.com/hqisXjsFBe — BBC News Türkçe (@bbcturkce) 10 октября 2018 г.

فقد اضطرت إلى إزالة عدد من الوشوم قامت بها في ستينيات القرن الماضي، لأن زوجها والتر لم يكن يحب ذلك. وبعد أن توفي زوجها عام 2014، عادت كوبيه لشغفها القديم وملأت جسدها بالوشوم الملونة (على يديها وصدرها وظهرها). واعترفت المرأة بأنها شغلت نفسها بالوشم للتغلب على حزنها لفراق زوجها، ولذلك، هناك وشم على صدرها على شكل قلب يحمل اسم زوجها الراحل الذي أمضت معه 54 سنة زواج.

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وأنفقت البريطانية (77 عاما) حوالي ألفي جنيه إسترليني، كانت قد ادخرتها من مرتبها التقاعدي لعدة سنوات. وهي تزور صالون الوشم مرة كل عدة أشهر، لتضيف وشما جديدا على جسدها "وتنسى الحزن".

وتسعى كوبيه دائما إلى إقناع بنات جيلها بفعل ما يحلو لهن كالوشم مثلا، وألا ينظرن إلى مسألة التقدم في العمر، فهذا شيء شخصي بحسب كلامها.

واستمعت أختها الكبرى، بيرل، البالغة من العمر 84 عاما، لنصائحا ووضعت وشما صغيرا لنحلة على رجلها، وقالت: "لقد كانت غلينس عملية دائما وصاحبة قرار. كانوا يسمونها (التهديد). لكنها لم تكن كما وصفوها بالنسبة للجميع، أنا أحبها إلى درجة الجنون".

المصدر: لينتا. رو