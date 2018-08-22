أمريكية "تسلم" والدتها المسنة للشرطة في يوم ميلادها!

رتبت امرأة من مدينة أوغوستا بولاية مين الأمريكية عملية "إلقاء القبض" على والدتها البالغة من العمر 93 عاما من قبل الشرطة المحلية.

ونقل موقع "WBTV" الإخباري المحلي أن المرأة قامت بتدبير اعتقال والدتها المسنة من قبل الشرطة، كهدية ومفاجأة لها في عيد ميلادها.

إذ كانت العجوز تحب مسلسل "الشرطة" الشهير وتتابع حلقاته باستمرار، وحدثت ابنتها دائما عن رغبتها في معرفة شعور المقبوض عليه، وبماذا يفكر عند وضعه في المقعد الخلفي لسيارة الشرطة.

وتذكرت المرأة كلمات والدتها قبل عيد ميلادها الـ93، وقررت مساعدتها في الحصول على إجابات لأسئلتها في هذا الشأن.

وأقنعت الابنة الشرطة بالمجيء والتظاهر باعتقال والدتها المسنة وبوضعها في المقعد الخلفي للسيارة. ولم يكتف عناصر الشرطة المتعاونين بذلك، بل سمحوا للمسنة بالجلوس في المقعد الأمامي للسيارة أيضا وبتشغيل صفارات الإنذار فيها.

وفي ختام مراسم "الاعتقال"، سلم عناصر الشرطة العجوز شارة ضابط شرطة مبتدئ.

المصدر: لينتا. رو