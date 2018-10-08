رسالة إلى مصلح الهواتف: "قل لزوجتي إن تصليح الهاتف مستحيل!"

نشر موظف خدمة إصلاح الهواتف الذكية، لي جيانغ، على صفحته في فيسبوك، صورة لهاتف أحد الزبائن، بداخله رسالة غريبة و100 دولار، فانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.

وأثناء عمل جيانغ في شنغهاي، تفاجأ بما عثر عليه في هاتف أحد الزبائن، حيث عثر على رسالة بخط يد الزبون وورقة نقدية من فئة 100 دولار.

وقرر الإجابة عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتظهر الصورة المنشورة في فيسبوك، هاتف الزبون من الداخل وفيه رسالة من صاحبه جاء فيها:

"من فضلك أخبر زوجتي أنه لا يمكن إصلاح الهاتف، لأنها تريد التحقق من سجل المكالمات. و100 دولار لك. شكرا".

وعبر المهني جيانغ في تعليقه على الصورة التي نشرها بنفسه، عن أنه يشارك هذا الرجل أحاسيسه وسيحافظ على سره.

وكتب معلقا على الصورة: "للتو قمت بفتح آيفون أحد الزبائن. انظروا ماذا وجدت في داخله، واو، أنا أفهمك تماما يا صديقي، سرك في أمان".

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وقد جمع منشور الفيسبوك هذا أكثر من 90 ألف مشاركة خلال عدة أيام فقط، كما علق عليه حوالي 10 آلاف متابع.

وتراوحت التعليقات بين من اتهم المصلح بأنه "شريك في الجريمة"، ومنهم من سخر ونصح المصلح بأخذ النقود وإصلاح الهاتف عقابا لصاحبه، ورأى آخرون أن الأمر غير أخلاقي أبدا، لأن هذه التصرفات تحبط الرغبة لدى الكثيرين في تأسيس أسرة على حد تعبيرهم، على الرغم من أن لا أحد يمكنه التكهن بالسبب الرئيس الذي دفع بالرجل إلى القيام بهذا الأمر.

لكن أحدا لا يعلم حتى الآن ما إذا كانت زوجة صاحب الهاتف قد قرأت تدوينة جيانغ أم لا؟

المصدر: لايف. رو