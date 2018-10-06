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النساء أولا حتى في طول العمر!

الصحة

النساء أولا حتى في طول العمر!
pexels.com-Slobodan Jošić
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كشفت إحصائيات عدة أن النساء في جميع أنحاء العالم يعشن حياة أطول من الرجال لسبب اكتشفه علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية.

وأكد العلماء أن سبب طول عمر النساء يعود لهرمون الإستروجين الأنثوي الذي يحمي الخلايا من الشيخوخة.  

ويشيخ جسم الإنسان، وفقا للعلماء، لدى قصر وتلف التيلوميترات التي تحمل مجموعة من المعلومات الوراثية عند أطراف الكروموسومات في الخلايا. وبدونها، تبدأ الخلايا بالهرم وتموت بعدها.

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وأوضح العلماء أيضا أن تيلومترات الإناث تقصر ببطء أكبر مما لدى الذكور، لأن الإستروجين يحفز نشاط إنزيم يساعد على إطالة التيلومترات ويمكن أن يزيد من طول العمر.

كما أن المستوى العالي من الهرمون يساهم في الحفاظ على الحالة الجيدة للقلب والأوعية الدموية ويعزز نمو العظام الصحي.

وأشار العلماء إلى عوامل أخرى تؤدي إلى انخفاض متوسط العمر لدى الرجال أكثر من النساء، كالعادات السيئة مثل تناول الكحول والتدخين.

المصدر: إزفيستيا

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