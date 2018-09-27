سكك الحديد الروسية تنتقل إلى استخدام التذاكر الإلكترونية

قال نائب رئيس شركة سكك الحديد الروسية، ميخائيل أكولوف، إن شركته تنتقل تدريجيا إلى بيع التذاكر الإلكترونية.

وفي حديث أدلى به في 25 سبتمبر للصحفيين، أشار أكولوف إلى أن بيع التذاكر الإلكترونية على موقع الشركة بدأ منذ بضعة أعوام، حيث تتضاعف مبيعات التذاكر الإلكترونية من عام إلى آخر، وبلغت 1.2 مليون تذكرة كل عام، ما يشكل نسبة 7.5% من العدد الإجمالي للتذاكر التي تبيعها الشركة.

وأكد أكولوف على أنه ليس من الضروري أن يظهر راكب القطار تذكرة ورقية عند صعوده إلى متن القطار، ويكفي أن يبرز هويته وذلك بعد التسجيل الإلكتروني على الموقع عند شراء التذكرة.

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وأضاف أكولوف قائلا إن شركته بادرت إلى إدراج السكك الحديدية الروسية على قائمة وسائل النقل التي يحق لها استخدام التذكرة الإلكترونية رسميا، الأمر الذي سيمكّنها من التخلي التدريجي عن بيع التذاكر الورقية، وتوفير نحو 850 مليون روبل (ما يعادل نحو 12 مليون دولار) كل عام.

كما لا تعتزم شركة سكك الحديد الروسية حسب نائب رئيسها التخلي الفوري والتام عن التذاكر الورقية، وخاصة في موسم الصيف، حين تفتتح كل عام 410 متاجر إضافية لبيع التذاكر و100 ألف متجر أوتوماتيكي موزع في كل أنحاء روسيا، حيث يمكن أن يشتري المواطن تذكرة ورقية بأمواله أو ببطاقته الائتمانية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا