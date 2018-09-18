تشغيل أول قطار يعمل بالهيدروجين في العالم

أطلقت شركة "Alstom" لصناعة السكك الحديدية الأوروبية ما وصفته بأول قطار بالخلايا الهيدروجينية في العالم.

وقالت الشركة الفرنسية إن القطار الذي يحمل اسم "Coradia iLint" يستخدم خلايا وقود تحول الهيدروجين والأوكسيجين إلى كهرباء.

وفي ما يتعلق بالسرعة، فإن القطار يمكنه أن يسافر بسرعة تصل إلى 140 كلم في الساعة، وسوف يتم إدخال نموذجين من القطار منخفض الضوضاء وعديم الانبعاثات، للخدمة التجارية في "Lower Saxony" في ألمانيا.

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وسيعمل القطار على خط يصل طوله إلى 100 كلم يربط بين كوكسهافن وبريمرهافن وبريميرفوردي وبوكسهوت.

وقال هنري بوبورت لافارج، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، في بيان صدر يوم الأحد 16 سبتمبر الجاري: "أول قطار بخلايا الهيدروجين في العالم يدخل خدمة الركاب وهو جاهز للإنتاج المتسلسل".

وأضاف لافارج أن "Coradia iLint يبشر بعصر جديد في النقل بالسكك الحديدية الخالية من الانبعاثات"، وتابع قائلا: "إنه ابتكار ناجم عن العمل الجماعي الفرنسي الألماني ويمثل التعاون الناجح عبر الحدود".

المصدر: سي إم بس سي