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"هايبرلوب" تصل إلى الصين

العلوم والتكنولوجيا

youtube/Virgin Hyperloop One
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ذكرت مصادر في شركة "HTT" الأمريكية أن الشركة عازمة على استحداث منظومة "هايبرلوب" للنقل السريع في الصين.

وتتم حاليا دراسة المشروع من قبل الجانب الصيني، حيث من المفترض أن يمول من قبل القطاعين العام والخاص في البلاد.

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة "Hyperloop Transportation Technologies"، ديرك ألبورن: "نعتقد أن استحداث منظومة هايبرلوب في الصين سينسجم مع مشروع طريق الحرير الجديد الذي تعمل عليه الحكومة الصينية".

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وتأتي تلك الأخبار في الوقت الذي تعمل فيه "HTT" على مد منظومتها في العديد من دول العالم، كالإمارات العربية المتحدة، وأمريكا.

المصدر: لايف. رو

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