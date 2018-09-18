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نفوق حوت عملاق على الساحل السعودية والسلطات تتدخل

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نفوق حوت عملاق على الساحل السعودية والسلطات تتدخل
mewa.gov.sa
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن نوع حيوان بحري عملاق نافق لفظته أمواج البحر إلى شاطئ مركز القمحة في منطقة عسير.

وأكد مدير فرع الثروة السمكية في القحمة، علي حمضي، أن الفرق الميدانية توجهت إلى مركز القحمة الذي يبعد عن مرسى الصيادين 5 كم داخل البحر، فور تلقيهم بلاغا من قبل حرس الحدود عن مشاهدة حيوان بحري نافق، بغية التعرف عليه وعلى أسباب نفوقه.

وبين حمضي أن الحيوان من نوع الحوت الأحدب، الذي يعد من أكبر الكائنات البحرية، حيث يصل طول الحيتان البالغة منه إلى 15 مترا تقريبا، ويتراوح محيط جسمه ما بين 4 - 6 أمتار.

وأضاف أن الحوت الذي عثر عليه من فصيلة الحيتان البالينية وتوجد أحيانا في البحر الأحمر.

وفسرت الوزارة أسباب نفوق الحيتان بأنها تدخل البحر الأحمر والخليج العربي بالسباحة بجوار السفن الكبيرة وسفن ناقلات النفط القادمة من المحيط، ومن ثم تضل طريقها فلا تستطيع الخروج إلى المحيط، وهو ما يسبب لها الاختناق بسبب الجفاف مع الأجواء الحارة، أو تُصاب جراء الاصطدام بأحد محركات ناقلات النفط الكبيرة.

وأشار حمضي إلى تشكيل لجنة من حرس الحدود والثروة السمكية وبلدية القحمة للتخلص من الجثة بدفنها على بعد 10 أمتار عن الشاطئ والمتنزهين، وذلك للاستفادة من جسم الكائن بعد التحلل، والاستفادة من هيكله الخارجي بتحنيطه ووضعه في أحد المتاحف الموجودة في المنطقة.

المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية

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