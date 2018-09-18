كشف سر العلاقة الحميمية بين "أنيس وبدر"!

أكد كاتب في سلسلة برامج الأطفال التلفزيونية الأمريكية، Sesame Street، النظرية التي طال حولها الجدل حول أن الشخصيتين المحبوبتين عالميا، بيرت وإيرني (أنيس وبدر)، زوجان من الجنس نفسه.

ويقول الكاتب ومؤلف الأغاني في Sesame Street (افتح يا سمسم)، مارك سالتزمان، إن علاقة بيرت وإرني مستوحاة من علاقته الشخصية مع شريك حياته، محرر الأفلام، أرنولد غلاسمان (إيرني)، التي استمرت لأكثر من عقدين حتى وفاة غلاسمان، في عام 2003.

إقرأ المزيد

وقال سالتزمان الذي انضم إلى فريق كتابة البرنامج في عام 1984، إن الناس غالبا ما يشيرون إليه وإلى غلاسمان وكأنهما، إيرني وبيرت، حيث لم يكن لديه أي طريقة أخرى "لإعداد" الشخصيات.

وفي حديثه مع Queerty، قال سالتزمان الذي فاز بسبع جوائز إيمي (Emmys) لعمله في برنامج الأطفال، إنه كان على علاقة بالفعل مع غلاسمان عندما انضم إلى مشروع، Sesame Street، ولم يكن منه إلا أن عبر عن الشخصيتين، بيرت وإيرني، على أنهما "حبيبان".

وأوضح أن الديناميكية بين الثنائي وخصائصهما الفردية، تشبه في الغالب علاقته الحميمية الخاصة.

المصدر: RT