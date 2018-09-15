الأمن الفدرالي الروسي ينشئ وحدة متخصصة لمجابهة الهجمات الإلكترونية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (FSB)، عن تأسيس مركز جديد متخصص في ردع ورصد ومجابهة الهجمات الإلكترونية التي قد تتعرض لها المنشآت والمؤسسات الحيوية في البلاد.

كما يتولى المركز الجديد مهام إصلاح الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية، وأطلق عليه اسم "المركز الوطني لحوادث الحاسوب".

وفي السياق نفسه، سيكون المركز الجديد محطة استقبال لكافة التقارير والشكاوى المتعلقة بحوادث الهجمات الإلكترونية، الصادرة عن مختلف المؤسسات الحكومية في روسيا.

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ويتوجب على المختصين في المركز دراسة وتحليل هذه التقارير بدقة، وكذلك تطوير وسائل رصد ودفاع لمنع تكرار هجمات مشابهة على مؤسسات البنى التحتية في روسيا.

كما يرأس المركز التقني، أندريه إيفاشكو، وهو المدير الحالي لوحدة أمن المعلومات والاتصالات، حسب الأوامر التي أصدرها المدير العام للأمن الفدرالي الروسي، ألكساندر بورتنيكوف.

وأشارت تقارير إعلامية رسمية إلى التخطيط لافتتاح فروع عديدة للمركز الأمني في الأقاليم الروسية المختلفة، بحلول عام 2020.

المصدر: RT