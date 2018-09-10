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ملياردير إماراتي بارز يطالب السلطات برفع الحظر عن مكالمات "واتس آب" (فيديو)

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ملياردير إماراتي بارز يطالب السلطات برفع الحظر عن مكالمات
Reuters : Ashraf Mohammad Mohammad Alamra
رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور.
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توجه رجل الأعمال والملياردير الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، بطلب للسلطات الإماراتية برفع الحظر نهائيا عن مكالمات واتساب في كافة أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ووجه الحبتور نداءه عبر مقطع فيديو نشره على موقع تويتر، تحدث فيه عن ضرورة السماح لكافة سكان الإمارات باستخدام تقنية المحادثة الصوتية عبر الإنترنت.

كما تعجب الحبتور من إمكانية الملايين حول العالم من استخدام المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بكل أريحية، بينما يقتصر سكان الإمارات على المحادثة الكتابية وحسب.

وأشار رجل الأعمال إلى أن الوقت قد حان لرفع الحظر عن مكالمات واتساب ومثيلاتها، خاصة أن الإمارات تسعى جاهدة لكي تكون الأولى عالميا في جميع المجالات، ولا يجوز أن تبقى هذه الخاصية محظورة في البلاد، على حد تعبيره.

ويرأس خلف الحبتور مجموعة الحبتور التي تعد اليوم من أضخم تكتلات الأعمال في دول الخليج والشرق الأوسط عموما، حيث بدأت كشركة هندسية صغيرة في عام 1970، بينما امتدت اليوم إلى قطاعات واسعة تشمل: السياحة والعقار والسيارات والتعليم والإعلام.

المصدر: Gulf News + Twitter

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