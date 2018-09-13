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استخراج دودة من دماغ آكل اللحوم بالدماء! (صورة)

متفرقات

استخراج دودة من دماغ آكل اللحوم بالدماء! (صورة)
pexels-Fancycrave.com
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نجت دودة من الموت واحتفظت بالقدرة على الحركة في أنبوب اختبار بعد أن أخرجها الأطباء من دماغ رجل صيني.

واستخرج الجراحون الصينيون دودة شريطية، بطول 10 سنتيمترات، من دماغ رجل يحب تناول اللحوم بدمائها، وفقا لصحيفة "South China Morning Post".

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وذكرت الصحيفة أن الرجل، البالغ من العمر 26 عاما، من سكان مدينة نانتشانغ، عانى منذ عدة أشهر من نوبات صرع، لم يتمكن الأطباء من العثور على سبب لحصولها لديه.

ونتيجة لذلك، أرسل إلى المستشفى المركزي في المدينة، حيث أجريت له اختبارات دم، أظهرت نتائجها أن دودة شريطية تعيش داخل جسمه.

وتمكن الأطباء من تحديد مكان الدودة في دماغ المريض، وبعدها أجريت له عملية استخرجت فيها الدودة من دماغه.

ويعتقد الأطباء أن الدودة وصلت إلى جسم المريض من بويضات الدود الموجودة في اللحم غير المطهو بشكل كامل، وهذا ما يفضله من الطعام. وهذه البويضات أو اليرقات الدودية تدخل مجرى الدم وتستقر بعدها في أحد أعضاء الجسم.

المصدر: لايف. رو

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