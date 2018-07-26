تناولت فاكهة ملوثة.. 100 دودة في دماغ طفلة!

استقرت حوالي 100 يرقة في دماغ طفلة من نيودلهي تبلغ من العمر 8 سنوات، لأنها تناولت فاكهة غير مغسولة.

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ونشرت مجلة "Health Medicine Network" أن والدي الطفلة رافقاها لمراجعة الأطباء، عقب معاناتها من صداع حاد ونوبات صرع. وشخص الأطباء حالة الطفلة بأن لديها كيسا في الدماغ، ووصفوا لها جرعات كبيرة من المنشطات، لكن حالتها ازدادت سوءا ولم يبارحها الألم. وأخذت صحة الطفلة تتدهور وازداد وزنها 20 كيلوغراما، ولم تعد تقوى على المشي وأصبحت تعاني من مشاكل في التنفس.

وبعد ستة أشهر اصطحبها والداها إلى طبيب آخر، وتبين أن الطفلة تعاني من داء الكيسات المذنبة الذي يصيب الدماغ، وتسببه الدودة الشريطية.

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ويعتقد أن البويضات انتقلت إلى دماغ الطفلة عبر مجرى الدم من المعدة، بعد أن تناولت الطفلة فاكهة أو خضروات غير مغسولة أو لحم خنزير غير مطبوخ جيدا.

ووصف الطبيب أدوية جديدة للطفلة، حيث بدأت بالتعافي تدريجيا، وفقدت من وزنها الزائد وأخذت تتحرك، وبعد فترة عادت إلى المدرسة.

المصدر: لايف. رو