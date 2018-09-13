شاهد.. ثعبانان يخوضان معركة "جوية" غريبة!

صورت الأسترالية، جيليان برادلي، معركة غريبة من نوعها بين ثعبانين تدليا من شرفة منزلها، واستمر صراعهما بعد سقوطهما على الأرض ولم ينته إلا بتدخل الأخصائيين.

ولاحظت برادلي المقيمة في مدينة كوروي في مقاطعة كوينزلاند، أثناء مراقبة شرفتها، في الطابق الثالث، تدلي ثعبانين من الأعلى وهما يتقاتلان بشدة.

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وقامت الأسترالية فورا بإدخال قطتها إلى الغرفة وأغلقت الباب عليها، وبدأت تراقب "المعركة" وتصورها.

واستمر الصراع "الجوي" حوالي 10 دقائق، حيث تقاتل الثعبانان وهما متدليان من أعلى الشرفة، ولم ينتبها إلى الهوة الكبيرة التي تفصلهما عن الأرض فسقطا بعد ذلك.

ووفقا لبرادلي، فقد خرجت إلى الشرفة وشاهدت المعركة المصيرية، وتوقعت المرأة أن الثعبانين يتصارعان للفت انتباه أنثى من جنسهما، لكنها لم تنتظر النتيجة، واستدعت أخصائي الثعابين الذي أمسك بهما وأطلق سراحمها بعيدا عن المنطقة السكنية.

المصدر: لينتا. رو