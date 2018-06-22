إنقاذ تمساح من قبضة ثعبان مفترس

أنقذ رجل أمريكي تمساحا صغيرا من موت محتم بعد أن التف ثعبان شرس حوله وشرع بالتهامه.

ووقع الحادث في حديقة إيفرغليدز الوطنية بولاية فلوريدا، عندما تعثر مايك كيميل، رئيس دائرة متابعة الثعابين وإنقاذ الحيوانات البرية، بأفعى ضخمة تلتف على تمساح صغير في مستنقع الحديقة.

وذكر موقع "Space Coast Daily" الإخباري أن طول الثعبان يبلغ أكثر من 3 أمتار، بينما بلغ طول التمساح الصغير مترا واحدا فقط.

ويظهر الفيديو الذي صوره فريق الإنقاذ كيف سحب كيميل التمساح والثعبان من المستنقع، وأنقذ التمساح من القبضة الحديدية للثعبان، ووضع الأخير في كيس وأخذه معه.

وذكر الموقع الإخباري أن مصير الثعبان لا يزال مجهولا، ونقل على لسان كيميل أن هذا هو التمساح الثالث الذي يتم إنقاذه من قبل فريق العاملين في الحديقة الوطنية هذا العام.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو