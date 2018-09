الملكة رانيا العبدالله ترتدي زيا لمصمم عربي خلال زيارتها إلى الصين (فيديو)

View this post on Instagram

RANIA DE JORDANIA EN CHINA. La reina hachemí asistió hoy a la Philanthropy Conference en Hangzhou, organizada por el grupo Alibabá encabezada por su fundador Jack Ma para promover el trabajo humanitario. #royalty #royal #royals #royaltyreport #royalfamily #realeza #instaroyals #royalnews #queenrania #queenraniaofjordan #queenraniastyle #queenraniastyle #alibaba #jackma #china #jordan #royalfashion #royalstyle #style #fashion #givenchy #givenchyhandbags @givenchyofficial