الملكة رانيا العبدالله ترتدي زيا لمصمم عربي خلال زيارتها إلى الصين (فيديو)

ارتدت ملكة الأردن وزوجة الملك عبدالله الثاني، زيا مميزا باللونين الأحمر والأبيض خلال زيارتها الرسمية إلى الصين، وهو من آخر صيحات المصمم اللبناني جورج شقرا.

ونسقت الملكة رانيا العبدالله الرداء مع حذاء وحقيبة لونهما أسود، خلال مشاركتها الرسمية في فعالية صينية ترمي إلى دعم التعليم لكافة أطفال العالم، ينظمها ويديرها رجل الأعمال الأثرى في الصين، جاك ما، مالك شركة "علي بابا".

وقد زارت الملكة خلال إقامتها في الصين المكاتب الرئيسية للشركة والتقت مع، جاك ما، وناقشت الاستفادة من تجربته في مجال التعليم على حد تعبير الملكة رانيا.

المصدر: إنستغرام + صحيفة النهار