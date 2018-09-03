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مذيعة مودعة جمهورها: سأعيش لأيام معدودة!

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مذيعة مودعة جمهورها: سأعيش لأيام معدودة!راشيل بلاند
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ودعت مذيعة بريطانية أصدقاءها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أخبرها الأطباء بأنها ستعيش لأيام معدودة، بسبب إصابتها بمرض السرطان.

وقالت راشيل بلاند (40 عاما)، المذيعة في راديو "بي بي سي 5"، في تغريدة لها على "تويتر": "أخشى يا أصدقائي أن الوقت قد حان لقد أخبرت بأنني سأعيش لأيام معدودة فقط… أشكركم جميعا على مساندتكم وتعاطفكم معي خلال هذه الفترة".

وأضافت: "وداعا يا أصدقائي… قد لا أستطيع أن أصل إلى جميع رسائلكم، لكنني سأبذل ما بوسعي لقراءتها… مرة ثانية وداعا".

وأصيبت راشيل بسرطان الثدي عام 2016، وتم استئصال الجزء المصاب، ثم خضعت لعلاج كيميائي العام الماضي، وأجريت لها جراحة بالغدد اللمفاوية، إلا أن الفحوصات أظهرت أن السرطان ظل منتشرا بجسدها.

المصدر: وكالات

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