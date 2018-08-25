حوت يجبر السياح على الاستحمام! (فيديو)

وقع سياح استقلوا مركبا في خليج ألاسكا، تحت رحمة حوت أحدب أجبرهم على الاستحمام رغما عن أنوفهم.

ورصدت الحدث كاميرا أحد السياح في المركب الذي انطلق في رحلة خاصة لمراقبة الحيتان الحدباء، والتمتع برؤيتها وهي تنفث المياه من "نوافيرها".

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وعندما كانت مجموعة السياح تشاهد "عرضا بهلوانيا" لأحد الحيان وهو يطلق نافورته الجميلة، ظهر فجأة أمام المركب حوت آخر، وقفز من الماء واستدار في الجو مطلقا المياه على السياح لتغمرهم بالكامل.

ويعد الحوت الأحدب، أو جمل البحر، من فصيلة الحيتان القافزة، وهو قصير الجسم كبير الرأس، يتراوح طوله من 12 إلى 16 مترا.

ولهذا الحوت عدة أساليب لتناول الغذاء منها أسلوب الاندفاع، وخلاله، يسبح الحوت بسرعة فائقة وفمه مفتوح بحيث يدخله الماء ويتم ترشيح الغذاء.

أما الأسلوب الثاني فهو الشبكة الفقاعية، حيث يشترك حوتان أو أكثر في السباحة في دوائر أسفل السطح، ينفثان خلالها فقاقيع هواء عبر فتحات المنخار، وتتكون شبكة فقاقيع تدفع الأسماك المجاورة لها إلى الخوف، فتتوجه نحو مركز الفقاقيع وسط الدوائر فيلتهمها الحوتان.

المصدر: نوفوستي