 
مباشر

حوت يجبر السياح على الاستحمام! (فيديو)

متفرقات

حوت يجبر السياح على الاستحمام! (فيديو)
ZUMAPRESS.com-© Francois Gohier
الحوت الأحدب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kox5

وقع سياح استقلوا مركبا في خليج ألاسكا، تحت رحمة حوت أحدب أجبرهم على الاستحمام رغما عن أنوفهم.

ورصدت الحدث كاميرا أحد السياح في المركب الذي انطلق في رحلة خاصة لمراقبة الحيتان الحدباء، والتمتع برؤيتها وهي تنفث المياه من "نوافيرها".

إقرأ المزيد
غواص "يدخل" بين أسنان قرش مفترس ويخرج سالما! (فيديو)

وعندما كانت مجموعة السياح تشاهد "عرضا بهلوانيا" لأحد الحيان وهو يطلق نافورته الجميلة، ظهر فجأة أمام المركب حوت آخر، وقفز من الماء واستدار في الجو مطلقا المياه على السياح لتغمرهم بالكامل.

ويعد الحوت الأحدب، أو جمل البحر، من فصيلة الحيتان القافزة، وهو قصير الجسم كبير الرأس، يتراوح طوله من 12 إلى 16 مترا.

ولهذا الحوت عدة أساليب لتناول الغذاء منها أسلوب الاندفاع، وخلاله، يسبح الحوت بسرعة فائقة وفمه مفتوح بحيث يدخله الماء ويتم ترشيح الغذاء.

أما الأسلوب الثاني فهو الشبكة الفقاعية، حيث يشترك حوتان أو أكثر في السباحة في دوائر أسفل السطح، ينفثان خلالها فقاقيع هواء عبر فتحات المنخار، وتتكون شبكة فقاقيع تدفع الأسماك المجاورة لها إلى الخوف، فتتوجه نحو مركز الفقاقيع وسط الدوائر فيلتهمها الحوتان.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب للأمريكيين: ستصبحون فقراء من دوني!