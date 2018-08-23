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غواص "يدخل" بين أسنان قرش مفترس ويخرج سالما! (فيديو)

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أنقذ غواص شجاع في مياه شواطئ شرق أستراليا سمكة قرش رمادية مفترسة من موت محتم بطريقة لا تخطر على بال.

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ولفتت انتباه مدرب الغطس، الذي كان يقود فئة من المتدربين تحت الماء، سمكة قرش علقت في فكها قطعة من شبكة بلاستيكية.

وسبح الغطاس إليها واستطاع أن يخرج الشبكة من فمها دون أن يصاب بأي أذى. وشرح لاحقا للمتدربين الذين معه بأن هذه الشبكة البلاستيكية كانت ستؤدي إلى موت سمكة القرش ببطء، بعد أن تسبب لها ألما مريعا.

وتذكر مواقع الإنترنت التي نشرت الخبر أن سمكة القرش بخير وكذلك الغواص ومتدربيه.  

المصدر: لينتا. رو

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