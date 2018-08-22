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العثور على مفاجأة داخل أضحية بعد ذبحها في مصر

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العثور على مفاجأة داخل أضحية بعد ذبحها في مصر
imagebroker.com-© Robert Haasmann
أضحية
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وقع حادث طريف ونادر في إحدى قرى محافظة أسيوط المصرية، حيث عثر أحد الأهالي على قطعة ذهبية في أمعاء الأضحية.

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وأكد صاحب الأضحية أنها كانت بصحة جيدة، وقام بشرائها من السوق قبل أسبوعين. وعقب ذبحها، وأثناء قيام السيدات بتنظيف الأمعاء، عثرن داخلها على مجموعة من المسامير والأخشاب الصغيرة، ربما تكون تناولتها مع الطعام، ولكن المفاجأة تمثلت في العثور على قطعة ثمينة، عبارة عن قرط ذهبي.

وقررت النساء اقتسام ثمن القرط الذهبي بعد بيعه، واعتباره هدية بمناسبة عيد الأضحى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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