كافيار تقدم هاتفا بكيلوغرام من الذهب! 

طرحت شركة كافيار المتخصصة بإكسسوارات وكماليات الهواتف الذكية الفاخرة نموذجا جديدا لهيكل هاتف "سامسونغ غالاكسي نوت 9" على شكل سبيكة ذهبية.

وسيحمل هاتف غالاكسي نوت 9، كيلوغراما من الذهب عيار"999" على شكل سبيكة ذهبية كلاسيكية، وسيكبر حجم الهاتف لهذا السبب بزيادة 5 ملم على حجمه الطبيعي، بحسب الشركة.

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ونوهت الشركة إلى أن التصمم الجديد سيكون بسيطا ويأخذ شكل السبيكة الذهبية، والتي تعد لوحدها علامة إبهار وتميز لمن يقتني أو يهدي هذا الهاتف "السبيكة".

وسيزود الهاتف الجديد ببطارية سعتها 4000 ميللي أمبير، وبشاشة تغطي الواجهة الامامية كاملة وقلم إلكتروني.

وسيطرح هاتف سامسونغ غالاكسي نوت 9 الجديد "السبيكة الذهبية" في الأسواق، في 24 أغسطس الجاري، وبسعر 3.87 مليون روبل.

المصدر: لينتا. رو