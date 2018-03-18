كافيار تبهر عشاقها بهواتف ذهبية مميزة (فيديو)

استعرضت شركة كافيار المتخصصة بطرح كماليات الهواتف الفاخرة نموذجين جديدين من هواتف "iPhone X" المزودة بهياكل من الذهب الخالص.

وتزينت النسختان بغطاء هيكل خلفي مصنوع من الذهب عيار "999"، وبلغ سعر النسخة الأولى 257 ألف روبل (نحو 4589 دولارا)، أما النسخة الأكثر تميزا فكان ثمنها 274 ألف روبل (4892 دولارا).

وأصدرت كافيار مؤخرا عددا من الهواتف الفاخرة، كان أبرزها هاتفا ذهبيا يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهاتفا آخر مصنوعا من الذهب، ومرصعا بـ 344 ألماسة و13 حجر ياقوت.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر