مغامر يقفز من أعلى "قمة الموت" في سويسرا (فيديو)

يظهر فيديو "خاطف للأنفاس" لحظة قيام أحد المغامرين بالقفز من قمة جبل Eiger "القاتلة" في سويسرا.

ونجح ألبرتو تاغلياتي، في قفزة "تحدي الموت" باستخدام بدلة مجنحة (wingsuit)، في وقت سابق من هذا الشهر.

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وتخلق هذه البدلات التي يُشار إليها أيضا باسم "بدلات الرجل الطائر"، مساحة من القماش بين الساقين وتحت الذراعين، تسمح لمرتديها بالطيران.

وقال مطور البرمجيات من ميلانو الإيطالية، البالغ من العمر 45 عاما، إن المغامرة تطلبت الكثير من التركيز على القفز من الجدار الشمالي للجبل.

وأضاف تاغلياتي موضحا: "قفزت من أعلى الجبل وفتحت ذراعي وبدأت بالتحرك نحو الجهة الغربية للجبل. وشكلت التجربة تحديا كبيرا لمخاوفي مع الوصول لأكثر من 4600 قدم عمودية، والاستعداد للطيران والشعور بالحرية".

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع جبل Eiger يصل إلى 3067 مترا، في سلسلة جبال الألب "Bernese" بسويسرا. وتعتبر الواجهة الشمالية من الجبل، إحدى أصعب وأكثر أماكن التسلق خطورة في العالم.

واشتُهر الجبل على نطاق واسع بسلسلة الوفيات المأساوية بين المتسلقين المغامرين. فمنذ عام 1935، مات ما لا يقل عن 64 مغامرا حاولوا تسلق الواجهة الشمالية.

المصدر: ديلي ميل