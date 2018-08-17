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حارس يهرب من كائن غريب متوج بدوائر من الدخان! (فيديو)

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واجه حارس أرجنتيني في مدينة قرطبة، أثناء نوبة عمله الليلية، مشاهد مرعبة عندما أثار فضوله منظر لدوائر من نار ودخان خلف المبنى الذي يحرسه.

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وقرر الحارس واسمه إدوارد، التحقق من عدة أضواء رآها تتحرك فوق الحقل خلف مبنى الشركة التي يحرسها. واصطحب معه كلب الحراسة الذي بدأ ينبح بشكل غريب لدى اقترابهما من مصدر الضوء.

وتظهر المشاهد التي صورها الحارس، عدة دوائر في الحقل يخرج منها الدخان، ويظهر بعدها مخلوق غريب غير واضح المعالم. لذلك قرر عدم المغامرة وعاد أدراجه إلى مبنى الشركة.

ونشرت صحيفة ديلي ستار خبرا عن الفيديو الذي نشر على قناة "The Hidden Underbelly 2.0" في يوتيوب. وأضافت الصحيفة أن الحارس كان خائفا جدا ولم يستطع فهم ما جرى معه وما الذي رآه عند الاقتراب من مصدر الضوء وقال:

"لقد رأيت كائنا يشبه الحيوان.. ثم صرخت وبدأت أطلق النار من مسدسي. لقد كان مخلوقا غريبا جدا".

المصدر: لايف. رو

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