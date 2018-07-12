// 26.06.2018 по тикету 15478
العثور على كائن بحري غامض يشبه الإنسان! (فيديو)
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عثر سكان قرية شاطئية صينية على مخلوق غريب الشكل عائم على شاطئ البحر، بحسب صحيفة ديلي ستار.
وقالت الصحيفة إن السكان المحليين خافوا في البداية عند رؤيتهم لهذا الكائن الغريب، ولم يجرؤوا على الاقتراب منه. وقرر بعد ذلك أحدهم الإمساك بالكائن البحري بيده.
ويظهر الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر الإنترنت، كيف حرك الكائن "رأسه وأطرافه". ويقول ناشر الفيديو في وصفه إن "هذا المخلوق له رأس يشبه الإنسان، وأطراف تشبه الذراعين والساقين. برأيي، قد يكون هذا المخلوق نوعا جديدا من الأحياء البحرية أو نجمة بحر أصابتها طفرة جعلتها تظهر بهذا الشكل".
المصدر: لايف. رو
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