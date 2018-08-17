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ناد تركي يبيع لاعبيه ويشتري المعاز!

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ناد تركي يبيع لاعبيه ويشتري المعاز!
Globallookpress Arne Immanuel Bänsch/dpa
نادي تركي يبيع لاعبيه ويشتري الماعز
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أعلن موقع تربيون ديرجي في شبكة تويتر، أن نادي "غولسبور" التركي باع 18 لاعبا من فريق الشباب واشترى بثمنهم 10 معاز.

وحسب معلومات الموقع، تتوقع إدارة النادي أن تربح من هذه العملية حوالي خمسة آلاف ليرة تركية (727.8 يورو)، من بيع حليب الماعز، حيث ستنفق هذه الأرباح على احتياجات النادي.

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من جانبه، صرح رئيس النادي، كنان بوقليبيب، في تصريح لـ "سي إن إن" بأن ما قام به يصب في مصلحة فريق النادي وقال: "ستكون أرباحنا أكثر. تصرفنا في مصلحة الفريق، وكذلك ساهمنا في إنتاج البلاد".

يذكر أن نادي "غولسبور" هو من أندية الدرجة الأدنى في تركيا، وثمن بيع 18 لاعبا كان 15 ألف ليرة تركية (2.2 ألف يورو) .

المصدر: لينتا. رو

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