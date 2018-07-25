روسي يتحدى حمم الصلب المصهور بيديه العاريتين! (فيديو)

نشر عامل مصنع الصلب "وبطل الإنترنت"، أركادي مغدسيان عام 2016، مقطع فيديو يظهره كيف يقطع الحديد المصهور بيديه العاريتين.

ويظهر الفيديو الذي نشر من منذ عامين كيف يمرر عامل الصلب يده العارية من خلال شلال السائل المعدني المصهور، المتدفق من مصنع الصلب في مدينة ألفاردي الأرمنية.

واستطاع أعضاء نادي موقع رديت على الإنترنت تفسير هذه الظاهرة لخبرة بعضهم بالفيزياء وقوانينها.

حيث فسر بعضهم قدرته على ملامسة السائل المعدني المنصهر الذي تبلغ درجة حرارته 1250 درجة مئوية، بأن أركادي كان يبلل يده بالماء قبل القيام بهذه الحركة "البطولية"، ما يجعل طبقة الماء تعمل كواق لفترة وجيزة، يحميه من السائل الناري.

المصدر: لايف. رو